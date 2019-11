Niederlande gegen Estland: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag empfängt die niederländische Nationalmannschaft die Auswahl aus Estland zum letzten Spieltag der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020. SPOX gibt Euch alle Informationen zur Partie sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Niederlande - Estland: Anpfiff, Spielort, Schiedsrichter

Gespielt wird am heutigen Dienstagabend, ab 20.45 Uhr, in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam. Der Italiener Davide Massa wird das Spiel als Unparteiischer leiten.

Niederlande gegen Estland heute live auf DAZN

Die einzige Möglichkeit, die Partie legal zu sehen, ist beim Streamingdienst DAZN. Dort startet kurz vor Spielbeginn die Live-Übertragung.

Neben allen Begegnungen der EM-Quali - mit Ausnahme von Spielen mit deutscher Beteiligung - zeigt DAZN auch 100 Spiele der UEFA Champions League, alle Spiele der UEFA Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 und durch die Kooperation mit Eurosport erstmals 40 Partien der Bundesligasaison 19/20.

Niederlande vs. Estland: Liveticker

Auch SPOX ist live mit dabei. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Highlights aus Amsterdam.

Niederlande gegen Estland: Vorschau

Während die deutsche Mannschaft ihre Pflichtaufgabe gegen Weißrussland souverän mit 4:0 meisterte, musste sich die Elftal gegen Nordirland mit einem torlosen Unentschieden zufriedengeben. Dies hat zur Folge, dass die Koeman-Elf in der Tabelle auf den zweiten Platz abgerutscht ist und dementsprechend den Gruppensieg nicht mehr in der eigenen Hand hat.

Die Niedeländer sind daher auf Schützenhilfe der Nordiren angewiesen, die dem DFB-Team mindestens zwei Zähler abnehmen müssen, sodass Oranje den Gruppensieg noch perfekt machen kann. Voraussetzung dafür ist natürlich ein eigener Sieg gegen Estland, das mit lediglich einem Punkt den letzten Tabellenplatz in Gruppe C belegt.

Niederlande vs. Estland: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften von beginn an spielen:

Niederlande : Cillessen - Veltman, Ake, Blind, Dumfries - De Roon, F de Jong, Wijnaldum - Berghuis, L de Jong, Promes

: Cillessen - Veltman, Ake, Blind, Dumfries - De Roon, F de Jong, Wijnaldum - Berghuis, L de Jong, Promes Estland: Lepmets - Baranov, Tamm, Mets, Pikk - Puri, Vassiljev, Antonov, Ainsalu, Kams - Ainer

Niederlande - Estland: Letzte Duelle

Von den letzten fünf Aufeinandertreffen gewann die Niederlande vier.

Datum Wettbewerb Team 1 Team 2 Ergebnis 09.09.19 EM-Qualifikation Estland Niederlande 0:4 06.09.13 WM-Qualifikation Estland Niederlande 2:2 22.03.13 WM-Qualifikation Niederlande Estland 3:0 05.09.01 WM-Qualifikation Niederlande Estland 5:0 02.06.01 WM-Qualifikation Estland Niederlande 2:4

EM-Quali: Die Tabelle der Gruppe C

DIe Niederländer liegen hinter dem DFB-Team auf dem zweiten Platz, Estland ist Gruppenletzter.