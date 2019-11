EM-Qualifikation live: Tschechien gegen Kosovo heute im TV, Livestream und Liveticker

Die EM-Qualifikation geht weiter, in Gruppe A begegnen sich am heutigen Donnerstag Tschechien und Kosovo. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo es die Partie im TV, Livestream und Liveticker gibt.

EM-Quali: Wo und wann spielen Tschechien und Kosovo heute?

Die heutige Partie wird in der Doosan Arena in Pilsen ausgetragen. Die Arena wurde im Jahr 1953 eröffnet und fasst gut 11.000 ZuschauerInnen. Los geht es dort um 20.45 Uhr.

EM-Qualifikation live: Tschechien - Kosovo heute im TV und Livestream

Eure einzige Möglichkeit, die Partie zwischen Tschechien und Kosovo live zu sehen, ist DAZN. Der Streamingdienst startet seine Übertragung pünktlich zum Anpfiff und kann auf sämtlichen internetfähigen Endgeräten empfangen werden. Abgesehen von den Spielen der deutschen Nationalmannschaft zeigt DAZN alle Begegnungen der EM-Quali live und exklusiv in voller Länge.

Darüber hinaus könnt Ihr auf DAZN noch eine Reihe weiterer Fußball-Events verfolgen. Der Dienst hat nicht nur die Bundesliga, sondern auch über 100 Partien der Champions League, die Europa League, La Liga, Ligue 1 und Serie A im Programm - ganz abgesehen von anderen Sportarten wie Tennis, Basketball, Football und vielen mehr.

Die EM-Quali mit Tschechien und Kosovo im Liveticker auf SPOX

Natürlich findet Ihr auch auf SPOX wieder zahlreiche Liveticker zur EM-Quali. In unserem Kalender bieten wir sowohl eine Konferenz als auch das Einzelspiel an - mit beidem bleibt Ihr immer up to date.

EM-Qualifikation, 9. Spieltag: Die Donnerstagsspiele

Heute finden einige interessante Begegnungen statt, unter anderem könnt Ihr Weltmeister Frankreich gegen Moldawien verfolgen. Außerdem kommen auch die englische Nationalmannschaft sowie Europameister Portugal zum Einsatz. Das sind alle heutigen Spiele:

Termin - Uhrzeit Heim Gast 14.11. - 18.00 Uhr Türkei Island 14.11. - 20.45 Uhr England Montenegro 14.11. - 20.45 Uhr Serbien Luxemburg 14.11. - 20.45 Uhr Frankreich Moldawien 14.11. - 20.45 Uhr Portugal Litauen 14.11. - 20.45 Uhr Tschechien Kosovo 14.11. - 20.45 Uhr Albanien Andorra

EM-Quali: Zahlen und Fakten zu Tschechien und Kosovo

Das Hinspiel im September war das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationen, dort gewann der Kosovo mit 2:1.

Als der Kosovo gegen England unterlag, markierte es die erste Länderspiel-Niederlage seit zwei Jahren.

Bei Tschechien hingegen lief es etwas durchwachsener, von zehn Spielen verlor das Team vier Stück - punkte teilen musste man sich jedoch nicht.

© getty

EM-Quali, Gruppe A: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag

Trotz der wenigen Niederlagen siedelt sich der Kosovo in der Tabelle einen Punkt unter den Tschechen an. Ein Sieg ist für beide Mannschaften besonders wichtig, da sie um den zweiten Qualifikationsplatz hinter England kämpfen. So sieht Gruppe A aus: