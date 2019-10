Zypern gegen Russland heute live: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag treffen in der EM-Qualifikation Zypern und Russland aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zypern gegen Russland: Ort, Anpfiff und Schiedsrichter

In der Gruppe I empfängt Zypern am heutigen Sonntag (12. Oktober) in der EM-Qualifikation um 18 Uhr Russland. Austragungsort ist das GSP-Stadion in Nikosia, welches rund 23.000 Zuschauern Platz bietet.

Schiedsrichter der Partie ist Srdjan Jovankovic aus Serbien, der von Uros Stojkovic und Milan Mihajlovic assestiert wird.

Zypern - Russland heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Begegnung zwischen Zypern und Russland nicht sehen, dafür bietet DAZN zu allen Spielen der EM-Qualifikation, mit Ausnahme der Spiele mit deutscher Beteiligung, eine Live-Berichterstattung an und zeigt somit auch diese Partie live in voller Länge.

EM-Qualifikation: Zypern vs. Russland heute im Liveticker

Solltet Ihr kein DAZN-Abo haben, seid Ihr im Liveticker von SPOX bestens aufgehoben - entweder einzeln oder in der Konferenz. Dort verpasst ihr keine spielentscheidenden Szenen und natürlich keine Tore.

Hier ein Überblick zum heutigen Liveticker-Angebot.

Zypern und Russland in Gruppe I: Die Vorschau

Zypern holte bisher überraschend zehn Punkte aus sieben Spielen, kann aber nicht mehr wirklich von der Qualifikation für die Europameisterschaft träumen. Denn Belgien steht mit voller Ausbeute an der Tabellenspitze und hat das EM-Ticket bereits gebucht, Russland folgt mit 18 Punkten direkt dahinter.

Die Russen sind somit ebenfalls so gut wie durch, ein Punktgewinn gegen Zypern würde Team Stanislaw Tschertschessow bereits reichen.

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe I