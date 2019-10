Österreich gegen Israel heute live: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag empfängt Österreich in der EM-Qualifikation Israel. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Österreich - Israel: Anpfiff, Austragungsort, Schiedsricher

Die Begegnung in der Gruppe G zwischen Österreich und Israel steigt am heutigen Donnerstag um 20.45 Uhr. Austragungsort ist das Ernst-Happel-Stadion in Wien, welches 50.865 Zuschauern Platz bietet.

Die Partie leiten wird William Collum aus Schottland, der von Francis Connor und David McGeachie assistiert wird.

Österreich gegen Israel heute live im TV und Livestream

In Deutschland werden alle Spiele der EM-Qualifikation, mit Ausnahme von den Partien der deutschen Nationalmannschaft, live von DAZN übertragen. Die Live-Berichterstattung beginnt um 20.45 Uhr, wenn Kommentator Philipp Krummholz und Experte Benny Lauth auf Sendung gehen. In Österreich kommt die Partie bei ORF1 im TV.

Neben der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 könnt Ihr bei DAZN noch jede Menge weiteren europäischen Spitzenfußball verfolgen. Der Streaming-Anbieter hat die Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga im Programm.

Ein Abonnement kostet lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich.

Österreich vs. Israel heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Partie zwischen dem ÖFB-Team und Israel live vor den Bildschirmen zu sehen, seid Ihr im ausführlichen Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Dort verpasst Ihr keine wichtigen Spielszenen und bleibt immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker.

Alternativ könnt Ihr sogar mit dem Konferenz-Ticker über alle Spiele des EM-Quali-Tages auf dem Laufenden bleiben.

Österreich gegen Israel heute live: Die Ausgangslage

Für beide Nationen zählt nur ein Sieg. Israel mit acht Zählern hat drei Punkte Rückstand auf das Slowenien, was auf den zweiten Platz liegt, der die direkte Qualifikation bedeuten würde. Bei Österreich stehen immerhin schon zwei Punkte mehr auf dem Konto als bei Israel.

Nichtsdestotrotz braucht das Team von Trainer Franco Foda gegen die vom Österreicher Andreas Herzog trainierte Elf einen Dreier, um sich noch alle Chancen zu bewahren. Zumal Spitzenreiter Polen mit 13 Punkte schon einen ordentlichen Vorsprung hat.

Außerdem hat Österreich noch eine dicke Rechnung aus dem Hinspiel offen. Eine 2:4-Niederlage stand nach diesem für Sabitzer, Arnautovic und Co. zu Buche.

Österreich und Israel in Gruppe G: Die Tabelle

