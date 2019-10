EM-Quali: Wales - Kroatien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wales wäre mit einem Sieg wieder mitten im Rennen um die EM-Qualifikation, Kroatien wäre mit einem Erfolg sicher bei der EM 2020 dabei. Wie Ihr das wichtige Quali-Spiel der Gruppe E heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Wales gegen Kroatien: Austragungsort, Anstoßzeit, Schiedsrichter

Das Cardiff City Stadium wird der Austragungsort des Spiels zwischen Wales und Kroatien sein. Das 33.280 Zuschauer fassende Stadion ist dabei nicht einmal das größte Stadion der walisischen Hauptstadt: Das Millenium Stadium, in dem auch das Champions-League-Finale 2017 stattfand, bietet Platz für 73.931 Fans. Vorrangig wird es aber für Spiele der walisischen Rugby-Nationalmannschaft genutzt.

Anpfiff des Spieles ist um 20.45 Uhr. Folgendes Schiedsrichtergespann aus den Niederlanden wurde mit der Leitung der Partie beauftragt:

Schiedsrichter: Björn Kuipers

Björn Kuipers Assistenten: Sander van Roekel, Erwin Zeinstra

Sander van Roekel, Erwin Zeinstra Vierter Offizieller: Pol van Boekel

EM 2020, Qualifikation - Wales trifft auf Kroatien: So seht Ihr das Spiel in TV und Livestream

Alle Spiele der EM-Qualifikation, bis auf die Spiele der DFB-Elf, werden live, exklusiv und in voller Länge auf DAZN gezeigt. Somit seht Ihr das Aufeinandertreffen von Gareth Bale und Ivan Perisic einzig und allein bei dem Streamingdienst. Im Fernsehen wird das Spiel nicht übertragen.

Auch wenn Ihr für den Sonntagabend schon etwas vorhabt, könnt Ihr das Spiel der Waliser gegen die Kroaten in voller Länge sehen. DAZN bietet das Spiel nach Abpfiff auch im Re-Live an. Wenn es etwas schneller gehen soll: Auch die Highlights der Partie findet Ihr auf DAZN.

Wales gegen Kroatien: So verfolgt Ihr das Spiel im Liveticker

Wie immer ist auch beim Spiel Wales - Kroatien der SPOX-Liveticker wieder hautnah bei der Action dabei. Somit verpasst Ihr kein Highlight aus Cardiff. Für den kompletten Überblick über alle Spiele der Qualifikation zur EM 2020 könnt Ihr alternativ den Konferenz-Ticker wählen.

EM-Quali, Wales vs. Kroatien: Die Lage in Gruppe E

Mit einem Sieg würden die Kroaten das Ticket zur EM 2020 sicher buchen. Der Vize-Weltmeister hätte im Erfolgsfall sieben Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten Ungarn und könnte bei noch zwei ausstehenden Spielen nicht mehr von den beiden ersten Rängen der Gruppe verdrängt werden.

Würde die Mannschaft um Real-Star Gareth Bale das Spiel gewinnen, dann würde sie dabei direkt auf den zweiten Platz in der Gruppe springen. Den direkten Vergleich mit der Slowakei haben die Waliser bereits gewonnen. Mit den beiden ausstehenden Spielen gegen den Aserbaidschan und Ungarn hätten sie somit den Einzug in die Endrunde in eigener Hand.

Die aktuelle Tabelle der Gruppe E