"In den Ruhestand schicken": Spanien-Star kennt keine Gnade mit Toni Kroos

"Hoffen wir, Toni am Freitag in den Ruhestand zu schicken", sagte Joselu am Mittwoch im EM-Quartier der Spanier in Donaueschingen.

Der 34-Jährige, der im Sommer 2023 von Espanyol Barcelona zu Real gewechselt war und in der kommenden Saison beim Al-Gharafa SC in Katar spielen wird, lächelte dabei. Schließlich versteht er sich bestens mit Kroos.

"Er war ein Freund. Ich habe viel mit ihm gesprochen und er hat mir viele Ratschläge gegeben", erklärte der gebürtige Stuttgarter, der in der Bundesliga einst für die TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96 aktiv war.

Kroos sei "von grundlegender Bedeutung für Deutschland und war es auch für Real Madrid", so Joselu weiter.