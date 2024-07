Randal Kolo Muani testet Maske von Kylian Mbappé: Das ist sein Fazit

Mbappé hatte sich beim 1:0 gegen Österreich im ersten Gruppenspiel bei einem Zusammenprall mit Kevin Danso die Nase gebrochen und war im dritten Duell mit einer Maske wieder eingestiegen.

Bislang erzielte er nur einen Treffer per Elfmeter, was ihm in seinem Heimatland einige Kritik einbrachte. Doch davon will Kolo Muani nichts wissen.

Kolo Muani wurde nach der Maske seines Kollegen und seinen Erfahrungen damit gefragt: "Man sieht wirklich gar nichts. Nichts", sagte der ehemalige Frankfurter.

Er ging aber davon aus, dass sich Mbappé nach einer kleinen Formkrise noch im Verlauf der EM steigern und für Frankreich entscheidend sein wird. "Er hat es in sich, diese Mannschaft zu tragen. Er hilft den anderen Spielern mit seinen Ideen und seinen Ratschlägen. Dafür ist er wie gemacht. Er ist einer, der das Team nach oben zieht", sagte Kolo Muani.

"Wenn er nicht trifft, dann müssen wir ihm helfen, ihn weiter antreiben. Das Turnier ist noch nicht vorbei. Abgesehen von seiner gebrochenen Nase ist er körperlich gut drauf", ergänzte der Angreifer.