"Wundere mich, wie jemand mit so wenig Rückgrat aufrecht stehen kann": Heftige Kritik an Portugal-Trainer Roberto Martínez wegen Cristiano Ronaldo

In seiner Kolumne für die Daily Mail ätzte Sutton: "Ich schaue mir Roberto Martínez an und sehe jemanden, der so wenig Rückgrat hat, dass ich mich wundere, wie er aufrecht in seiner Coaching Zone stehen kann."

Der Ex-Profi führte aus: "Es wirkt beinahe, als hätte er Angst, Ronaldo rauszunehmen. Ihn könnte man auch gleich noch zu Portugals Trainer ernennen, mit all den Freifahrtscheinen, die er in Deutschland bekommen hat. Es ist Aufgabe eines Trainers, zu erkennen, ob eine Mannschaft unter einem Spieler leidet. Ganz egal, wer das sein mag."