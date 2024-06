"Die größte Enttäuschung": Sticker-Szene wegen EM-Sammelalbum europaweit in Aufruhr

Topps kritisiert Panini: "Zum Nachteil der Fans blockiert"

Topps äußerte sich dazu bei RTL/ntv: "Wir sind zwar enttäuscht, dass einige wenige Spieler fehlen, aber das ist darauf zurückzuführen, dass der frühere Sticker-Partner des Turniers bestimmte Teile der Kollektion zum Nachteil der Fans blockiert hat."

Panini allerdings tritt die Rechte etwa an den deutschen Kickern nicht ab, weil das Album für die WM 2026 wieder aus italienischer Hand kommt - und zudem eine Kooperation mit dem DFB besteht.

Bereits seit der WM 1970 in Mexiko ist Panini Herausgeber für Turnier-Alben. Seither sind auch Panini und Bellini miteinander verbunden. Das Heft von damals ist heute knapp 5000 Euro wert, Bellini allerdings hat für seine Sticker-Kollektion bis heute auch schon einen Betrag ausgegeben, mit dem er sich "ein Haus am Meer und eines in den Bergen" hätte leisten können.