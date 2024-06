Schluss mit "Kinderfußball": Ungarn will Deutschlands Schreckgespenst sein

© getty

Neuer: "Eine sehr unangenehme Mannschaft"

So oder so. Die DFB-Stars sind trotz eines fulminanten 5:1 gegen Schottland gewarnt. Für Manuel Neuer ist Ungarn "eine sehr unangenehme Mannschaft, sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Das haben wir schon erfahren." Das werde "eine andere Nummer" als gegen die harmlosen Schotten.

Das sieht auch Gulacsi so: "Wir sind nicht so einfach zu bespielen. Wir haben einen extrem starken Teamgeist." Ein Teamgeist, der stark von Profis aus der Bundesliga geprägt ist.

Neben dem RB-Duo Gulacsi und Orban gehören Roland Sallai, Attila Szalai (beide SC Freiburg) und Andras Schäfer (Union Berlin) zum festen Stamm, Marton Dardai (Hertha BSC) steht im Kader. Auch Szoboszlai spielte vor seinem Wechsel auf die Insel über zwei Jahre in Leipzig.

Ein weiterer Faktor auf dem Weg zum Sieg sollen für die Ungarn auch die zahlreichen Fans in Stuttgart sein. Die seien, so Gulacsi, "sehr kreativ, wenn es darum geht, an Karten zu kommen". Einen Heimvorteil für die DFB-Elf sieht er deshalb nicht - im Gegenteil: "Ich glaube, das wird ein Auswärtsspiel für euch!"