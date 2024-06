"Der Moment der Wahrheit": Heute droht die EM-Schande von Frankfurt

© getty

Erinnerungen an die WM 1982 werden wach

All das führt dazu, dass Erinnerungen an die WM 1982 in Spanien wach werden. Das Spiel zwischen Deutschland und Österreich am 25. Juni - also fast auf den Tag genau vor 42 Jahren - ging als "Schande von Gijon" in die Fußballgeschichte ein.

Da das frühe deutsche 1:0 durch Horst Hrubesch (11.) beiden Mannschaften zum Weiterkommen reichte, wurden jegliche Angriffsbemühungen eingestellt. Das schlimme Ballgeschiebe ging damals auf Kosten der Algerier.

Wenn die Slowaken und Rumänen von Anfang an diese Taktik anwenden, könnten diesmal die Ukrainer darunter leiden. Sie wären dann selbst mit einem Punktgewinn gegen Belgien als Gruppenletzter raus - was zu einem weiteren Novum führen würde: Noch nie schied im Endrunden-Modus mit 24 Teilnehmern eine Mannschaft mit vier Punkten nach der Vorrunde aus.

Und, fast noch bitterer: Mit drei Punkten gehört man bei der laufenden EM schon sicher zu den vier besten Gruppendritten.