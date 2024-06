Hiobsbotschaft für Polen: Robert Lewandowski fehlt beim EM-Auftakt

Nationaltrainer Milik verzichtet auf Nachnominierung

Auf eine mögliche Nachnominierung verzichtete Nationaltrainer Milik trotz der Sorgen zunächst. "Ich hoffe, dass sich beide rechtzeitig erholen, wir werden daher sicherlich niemanden anrufen. Ich würde hier kein Problem sehen", sagte er - Lewandowskis Ausfall könnte ihn nun zum Umdenken bewegen.

Gerade Lewandowski fiebert der EM seit Wochen entgegen. Fast 16 Jahre nach seinem Debüt gegen San Marino könnte das Turnier sein letztes Hurra im Trikot der Weiß-Roten werden. Und wie es der Zufall will, findet Polens letztes Gruppenspiel in der schwierigen Gruppe D gegen Frankreich in Dortmund statt. Die Partie in seiner langjährigen Wahlheimat könnte Lewandowskis letzter Auftritt auf der ganz großen internationalen Bühne werden.