"Große Angst" oder "Hoffnung"? Update zu Polens EM-Schock um Robert Lewandowski

Polen muss bei der EM auf Arkadiusz Milik verzichten

Vor allem im Angriff kann Polen vor dem Auftakt am Sonntag gegen die Niederlande keine weiteren Hiobsbotschaften gebrauchen. Lewandowskis Sturmpartner Arkadiusz Milik hatte sich im Test gegen die Ukraine (3:1) schon in der zweiten Minute am Knie verletzt und fällt für die EM aus, gegen die Türkei musste dann auch noch Karol Swiderski angeschlagen vom Feld.

Ob es für Sonntag reicht, sollen ebenso wie bei Lewandowski Untersuchungen in den kommenden Tagen zeigen.

Auf eine mögliche Nachnominierung verzichtete Milik trotz der Sorgen. "Ich hoffe, dass sich beide rechtzeitig erholen, wir werden daher sicherlich niemanden anrufen. Ich würde hier kein Problem sehen", sagte er.