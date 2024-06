"Das nervt": Robert Lewandowski mit Warnung an Kylian Mbappé

Auch Frankreich-Trainer Didier Deschamps sprach während seiner Pressekonferenz über die Probleme, die Mbappé mit seiner Maske haben wird: "Vom Atmen her nicht, aber vom Sehen her schon. Es schränkt die Sicht ein bisschen ein. Die Maske soll halt schützen, deshalb ist das Blickfeld eingeschränkt. Ob es ein größeres Risiko ist, wenn er vorne drin spielt? Nein, Körperkontakt gibt es überall auf dem Platz, in jedem Zweikampf. Man muss sich einfach dran gewöhnen. Es fühlt sich an, als ob man eine 3D-Brille aufhat. Aber es geht jeden Tag besser. Die Schwellung ist schon deutlich zurückgegangen und er gewöhnt sich an die Maske. Er will einfach unbedingt spielen."

Mbappé wurde beim zähen 0:0 gegen die Niederlande noch auf der Bank gelassen. Im dritten Gruppenspiel gegen Polen müssen die Franzosen einen Sieg landen, um gute Chancen auf den Gruppensieg zu haben. Gleichzeitig müssen sie aber auch beachten, was in der zweiten Partie zwischen den Niederländern und den Österreichern passiert.