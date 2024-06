"Die besten Leistungen haben sie in Interviews gezeigt": Harte Abrechnung mit Jude Bellingham & Co.

Beim Turnier in Deutschland überzeugten die Three Lions auch beim 0:0 gegen Slowenien am Dienstag nicht, sicherten sich aber trotzdem mit fünf Punkten aus drei Duellen das Weiterkommen als Gruppenerster.

Carragher schrieb in seiner Kolumne in der Tageszeitung The Telegraph: "Ich bleibe bei dem, was ich vorher gesagt habe: Bei einem großen Turnier geht es darum, dass die großen Spieler abliefern und nicht die Trainer. Bis jetzt haben Englands Stars noch nichts gebracht - die besten Leistungen haben sie in den Interviews vor dem Anpfiff gezeigt."

Dann nahm sich der ehemalige Reds-Spieler Jude Bellingham vor: "Bellingham spielt für England auf derselben Position wie bei Real Madrid und dort hat er die Champions League gewonnen. Ehrlich gesagt: Er war unsichtbar in den letzten beiden Spielen."