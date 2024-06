"Ziemlich beschissen": Harry Kane denkt an einen folgenschweren Fehlschuss

© getty

Harry Kane: Es liegt "ultimativ an uns"

Es liege nun "ultimativ an uns, das auf dem Rasen richtig zu stellen", so Kane. Er trifft mit den Engländern bei der EURO in der Gruppe C auf Slowenien, Dänemark und Serbien. Gegen die Serben absolviert England am 16. Juni sein Auftaktspiel.

Hinter dem Torjäger liegt eine starke erste Saison in München. Kane erzielte für den FCB in 45 Pflichtspielen 40 Treffer. Für die Nationalelf steht er bei 63 Toren in 91 Einsätzen.