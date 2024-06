"Dann rastest du aus": England-Stars ausgepfiffen und mit Bierbechern beworfen

© getty

Christoph Kramer mit scharfer Kritik an Gareth Southgate

Kein gutes Haar an Southgate ließ derweil auch Deutschlands Rio-Weltmeister Christoph Kramer. Im ZDF kritisierte er in seiner Funktion als TV-Experte: "Normalerweise hast du als Trainer eine klare Idee und wenn die nicht klappt, rastest du aus. Du versuchst, deinen Spielern etwas mitzugeben. Das macht er (Southgate, d. R.) gar nicht. Das finde ich so komisch. Er lässt diese Weltklasse-Mannschaft einfach spielen. Nach der ersten Halbzeit, die wir von England gesehen habe, dachten wir schon: Da passiert ja gar nichts!"

Für Kramer unverständlich: Southgate ändere trotz der biederen Auftritte bei der Endrunde weder Marschroute noch Personal. "Er schickt einfach die Elf ins Rennen", so der Gladbacher. "Es ist egal, wer da spielt. Die tun mir teilweise leid, die werden da hingeschickt. Da kannst du ein Spielermaterial haben, so wie du möchtest. Wenn du so in ein Spiel geschickt wirst, hast du keine Chance."