EM 2024, offizieller Song: Release, Name, Künstler, Musiker

Viel Hype gab es in den vergangenen Wochen um die Neuauflage von Zeit, dass sich was dreht von Herbert Grönemeyer und Rapper $oho Bani, sowie den Major Tom von Peter Schilling. Der EM-Song ist aber ein anderer.

Am 10. Mai wurde Fire, das Lied zur EURO, offiziell vorgestellt. Es ist eine Zusammenarbeit von der US-Band One Republic, dem italienischen EDM-Trio Meduza und der deutschen Sängerin Leony. Letztere ersetzte Kim Petras, die kurzfristig absagen musste. In ein paar Tagen, nämlich am 24. Mai, soll dann auch das Musikvideo folgen - die Orchester-Version wird am 31. Mai releast.

Übrigens: Auch nach Toren der deutschen Nationalmannschaft werden wohl Ausschnitte aus dem Song ertönen, die UEFA hat die Fan-Petition für Major Tom nämlich abgelehnt. "Die Torjingle bei der EURO sind für alle Teams gleich und Bestandteile des offiziellen Songs der UEFA EURO 2024" sagte der Verband der Sportschau.