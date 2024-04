Spanien, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot und wer fehlt?

EM 2024: Spaniens Angreifer

Wie viele Minuten kann Lamine Yamal spielen? Der Stürmer war in dieser Saison mit Abstand der beste junge Spieler in Europa, aber wie die Barça-Youngster Gavi und Pedri muss er sich seine Spielzeit einteilen. Danach warten auch noch die Olympischen Spiele in Paris. Doch wenn Yamal fit ist, wird er auf jeden Fall in der Startelf stehen.

Alvaro Morata wird wahrscheinlich die Rolle als Mittelstürmer einnehmen. Er mag inkonstant sein, aber er ist dieses Jahr fest im Rennen um den Pichichi-Award für den besten Torjäger in LaLiga. Der linke Flügel ist eher ein Problem. Dani Olmo von Leipzig kann sicherlich auch auf der Außenbahn spielen, ist aber am effektivsten, wenn er durch die Mitte kommt. Nico Williams, der sich in diesem Jahr enorm verbessert hat, könnte dann auf links wirbeln.

Ferran Torres wird vielleicht auch eine Chance bekommen. Er hat in dieser Saison schon einige Tore für Barça erzielt.