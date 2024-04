Schweiz, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot der Nati und wer fehlt?

Zum sechsten Mal nimmt die Schweiz an einer Fußball-Europameisterschaft teil, zweimal kam sie über die Gruppenphase hinaus: 2016 und 2021. In diesem Sommer möchte das Team von Trainer Murat Yakin zum dritten Mal in Folge in die K.o.-Runde einziehen.

Wenn Ihr wissen möchtet, wie der Kader der Schweiz bei der EURO 2024 aussehen könnte, seid Ihr hier genau richtig!