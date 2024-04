Portugal, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot von Cristiano Ronaldo und Co.?

© getty

Portugal, Kader bei der EM 2024: Torhüter

Portugal geht mit einem starken Torhüteraufgebot in das Turnier. Portos junger Torhüter Diogo Costa, der in der jüngeren Vergangenheit mit mehreren Premier-League-Klubs in Verbindung gebracht wurde, hat sich als Nummer 1 herauskristallisiert. Sollte er nicht zur Verfügung stehen, sind sowohl Rui Patricio von der Roma als auch José Sá von den Wolves mehr als in der Lage, einzuspringen.

Wenn es keine Verletzungen gibt, wird dieses Trio im Flugzeug nach Deutschland sitzen. Sollte einer von ihnen ausfallen, sind Anthony Lopes von Lyon oder Rui Silva von Real Betis am ehesten in der Lage, einzuspringen.