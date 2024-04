England, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot der Three Lions und wer fehlt?

EM 2024: Englands Angriff

Southgate könnte sich kaum eine bessere Auswahl an Stürmern wünschen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass England wohl über die höchste Anzahl an Topstürmern verfügt.

Neben Kane, der in 26 Ligaspielen für Bayern 31 Tore erzielt hat, befindet sich Ollie Watkins von Aston Villa in der Form seines Lebens und ist nach Erling Haaland der zweitbeste Torschütze in der Premier League.

Es spricht Bände über die Vielzahl brillanter englischer Stürmer, dass Dominic Solanke in letzter Zeit nicht nominiert wurde, obwohl er 15 Premier-League-Tore erzielt hat - genauso viele wie Liverpools Superstar Mohamed Salah.

Auch an herausragenden Außenstürmern mangelt es nicht: Anthony Gordon und Cole Palmer sind erst kürzlich in die Mannschaft gekommen und ergänzen die sehr erfahrenen, aber immer noch bemerkenswert jungen Bukayo Saka und Phil Foden.

Raheem Sterling steht derweil vor einer fast unlösbaren Aufgabe, in den Kader zurückzukehren - es sei denn, seine Form steigt am Ende der Saison deutlich an. Eberechi Eze und Jack Grealish hoffen darauf, ihre Verletzungsprobleme zu überwinden und es dann im Juni in den Kader zu schaffen.