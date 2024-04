Dänemark, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot und wer fehlt?

© getty

Dänemark bei der EM 2024, Kader: Die Verteidiger

Hjulmand hat seine Abwehrreihe immer wieder verändert, jeder der Verteidiger erhielt während der Qualifikation Spielzeit.

Simon Kjaer, Joakim Maehle, Joachim Anderson und Victor Kristiansen standen am häufigsten in der Startelf, und so wird es wohl auch bleiben.

Andreas Christensen vom FC Barcelona und Alexander Bah von Benfica fielen verletzungsbedingt aus, stattdessen wurde das noch nicht eingespielte Duo Jacob Rasmussen und Mads Roeslev aufgeboten. Im Normalfall werden Christensen und Bah bei der EM im Kader stehen.