Belgien, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot von Domenico Tedesco und wer fehlt?

© getty

Belgien, Kader bei der EM 2024: Abwehr

Belgiens Rekordspieler Jan Vertonghen ist mit seinen 36 Jahren immer noch dabei. Toby Alderweireld, sein langjähriger Partner in der Innenverteidigung, hat seine Karriere in der Nationalmannschaft bereits beendet. Dessen Platz hat mittlerweile der 23-jährige Arthur Theate übernommen, der bei Stade Rennes spielt. Auch Wout Faes von Leicester City ist eine Option in der Innenverteidigung.

Einige weitere junge Spieler machen sich Hoffnungen auf einen Platz im Kader. Ameen Al-Dakhil, Hugo Siquet, Zino Debast und Jorne Spileers könnten alle noch für die U23 spielen. Der 21-jährige Koni De Winter, der auf Leihbasis von Juventus nach Genua gewechselt ist, wurde im März erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen.