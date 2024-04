EM 2024, Verkauf Sticker und Album: Start, Termin, Datum, Wechsel von Panini zu Topps

Die sportlichen Ergebnisse auf dem Spielfeld sind bei einem großen Turnier höchste Priorität, nichtsdestotrotz werden Millionen von Fans auf der ganzen Welt auch andere Gründe gegeben, um sich auf eine Welt- oder Europameisterschaft zu freuen: einen davon liefern die Stickeralben.

Auch die bevorstehende EM in Deutschland, die am 14. Juni startet und am 14. Juli mit dem Finale in Berlin endet, wird von einem Stickeralbum, in dem die Stars aller teilnehmenden Nationen abgebildet sind, begleitet.

Im Folgenden liefert Euch SPOX nähere Infos dazu.