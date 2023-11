Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland nimmt langsam Formen an. Der Großteil der Teilnehmer steht fest, daher rückt auch die Auslosung der Gruppen näher. SPOX präsentiert Euch die möglichen Gegner, auf die das DFB-Team im Sommer in der Vorrunde treffen könnte.

Deutschland stand als Gastgeber bereits vor Beginn der Qualifikation als fixer Teilnehmer bei der Europameisterschaft im Sommer 2024 fest. Das DFB-Team wurde der Gruppe A zugeteilt und wird beim Eröffnungsspiel 14. Juni 2024 sein erstes Vorrundenspiel bestreiten. Gegen wen, steht noch nicht fest. Um diese Frage zu beantworten, bedarf es zuerst einer Auslosung. Diese findet bereits am Samstag, den 2. Dezember 2023, statt. Das Event geht um 17.45 Uhr in der Elbphilharmonie in Hamburg los.

SPOX analysiert die Lostöpfe und die möglichen Gegner, auf die die Deutschen bei der Heim-EM treffen könnten.

EM 2024, Auslosung Gruppenphase: Mögliche Gegner des DFB-Teams bei der Europameisterschaft in Deutschland

Trotz eines katastrophalen Länderspieljahrs 2023 ist Deutschland in Lostopf 1 auffindbar, was gut ist, weil man dadurch den vermeintlich stärksten Nationen erst einmal aus dem Weg geht. Nichtsdestotrotz warten auch in den Töpfen 2 bis 4 harte Brocken. Im zweiten Topf etwa könnte die Nagelsmann-Elf erneut auf die Türkei oder Österreich treffen. Beiden Mannschaften musste man sich zuletzt in Testspielen geschlagen geben. Auch Ungarn oder Dänemark könnte man aus demselben Topf zugelost bekommen.

Mit einem Blick auf den dritten Topf wird es nicht unbedingt leichter. In diesem liegen nämlich unter anderem die Niederlande und der WM-Dritte Kroatien. Aber auch Nationen wie Tschechien, Slowenien, die Slowakei oder Schottland sind keinesfalls einfache Gegner. Auch Topf 4 hat es in sich. Dort ist nämlich Europameister Italien zu Hause, auch Serbien und die Schweiz werden daraus gezogen. Weiters könnten aus den Playoffs Länder wie die Ukraine, Polen oder Griechenland nachziehen.

EM 2024: Die Lostöpfe im Überblick

Lostopf Teams 1 Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England 2 Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich 3 Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien 4 Italien, Serbien, Schweiz, Sieger Playoff A, Sieger Playoff B, Sieger Playoff C

EM 2024, Auslosung Gruppenphase: Mögliche Gegner des DFB-Teams bei der Europameisterschaft in Deutschland - Wichtigste Infos zur Auslosung

Event: Auslosung der Gruppen für die EM 2024

Auslosung der Gruppen für die EM 2024 Datum: 2. Dezember 2023

2. Dezember 2023 Uhrzeit: 17.45 Uhr

17.45 Uhr Ort: Elbphilharmonie, Hamburg

Elbphilharmonie, Hamburg TV: ARD, ZDF, RTL, Sky, MagentaTV

Livestream: ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek, RTL+, SkyGo, WOW, MagentaSport, uefa.com

Liveticker: SPOX

