Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft heute in der Qualifikation für die EM auf Polen. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Vier Tage nach dem 4:1-Sieg gegen Estland ist die deutsche U21 erneut im Rahmen der EM-Qualifikation im Einsatz. Am heutigen Dienstag, den 21. November, heißt der Gegner Polen. Der Nachbar aus dem Osten führt die Gruppe D nach vier Spielen ohne Punktverlust an. Deutschland, aktuell Zweiter, ist ebenfalls noch makellos unterwegs, hat aber auch ein Spiel weniger absolviert.

Das Topspiel zwischen Deutschland und Polen findet im Stadion an der Hafenstraße in Essen statt. Der Anstoß ist für 18 Uhr angesetzt.

Deutschland vs. Polen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt U21 EM Qualifikation im TV und Livestream?

Wer beim Spiel zwischen der deutschen und der polnischen U21 live mit dabei sein möchte, hat Glück, denn es wird eine Free-TV-Übertragung zur Verfügung gestellt. Der Sender, der sich darum kümmert, ist ProSieben Maxx. Mit der Vorberichterstattung, die dazu dient, die Zuschauer vor ihren Bildschirmen auf das Spiel einzustimmen, geht um 17.30 Uhr die Sendung los. Matthias Opdenhövel wird dabei als Moderator eingesetzt. Florian Hauser fungiert danach als Kommentator, während Rachel Rinast in die Rolle des Experten schlüpft.

Parallel zur Übertragung im Free-TV wird auch ein kostenloser Livestream angeboten. Dieser ist bei ran.de kostenlos abrufbar.

Deutschland vs. Polen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt U21 EM Qualifikation im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Auch bei SPOX könnt Ihr das U21-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Polen live mitverfolgen. Wir beschreiben das Spielgeschehen in Form eines Livetickers ausführlich mit. Damit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen in Essen geschieht.

Hier geht es zum Liveticker des U21-Qualifikationsspiels zwischen Deutschland und Polen.

Deutschland vs. Polen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt U21 EM Qualifikation im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Polen

Deutschland vs. Polen Wettbewerb: U21 EM-Qualifikation

U21 EM-Qualifikation Spieltag: 7

7 Datum: 21. November 2023

21. November 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Stadion an der Hafenstraße (Essen) TV: ProSieben Maxx

Livestream: ran.de

Liveticker: SPOX

