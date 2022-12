Bei Weltmeisterschaften ist es üblich, den dritten Platz auszuspielen. Nur bei Europameisterschaften gibt es kein Spiel um Platz 3. Warum das bei einer EM so ist, erklärt Euch SPOX.

Für die Verlierer der beiden Halbfinalpartien ist das Turnier bei einer Europameisterschaft beendet, obwohl es bei Weltmeisterschaften ein weiteres Platzierungsspiel gibt. Doch in der Vergangenheit war das anders. Auch bei Europameisterschaften spielte man das "kleine Finale" und ermittelte einen Drittplatzierten. Warum ist das heute nicht mehr so?

EM: Warum gibt es kein Spiel um Platz 3 bei Europameisterschaften?

Das Spiel um Platz drei war seit jeher Teil der Europameisterschaften. Seit 1960 spielten die Teilnehmer einen dritten Platz aus. Das Turnier 1980 sollte jedoch das letzte mit einem Spiel um Platz 3 bleiben.

Ausschlaggebend für die Abschaffung war die geringe Zuschauerzahl. Außerdem mangelte es allgemein an Interesse am Spiel um Platz drei. Bei der EM 1976 besuchten nur 6766 Zuschauer das "kleine Finale" im Zagreber Maksimir-Stadion - und das obwohl der Gastgeber Jugoslawien gegen die Niederlande spielte. Das Finale im Vergleich dazu zog über 30.000 Zuschauer an und fand nur einen Tag später statt.

Die EM 1976 in Jugoslawien sollte keine Ausnahme bleiben. Bei der folgenden Europameisterschaft stockte man die Teilnehmer auf acht Mannschaften auf. Bis 1980 waren es lediglich vier Teams gewesen, die in einem Halbfinale und Finale den Europameister ausspielten.

Auch bei der EM 1980 in Italien stand der Gastgeber im Spiel um Platz drei. Das änderte nichts an dem Umstand, dass das Interesse gering war. Beim Spiel zwischen der Tschechoslowakei und Italien waren weniger als 25.000 Zuschauer vor Ort. Beim Finale zwischen Belgien und der Bundesrepublik Deutschland waren es fast 48.000 Zuschauer in Rom.

EM: Warum gibt es kein Spiel um Platz 3 bei Europameisterschaften?

Deshalb strich man das Spiel um Platz drei zur nächsten EM 1984 und hielt daran auch nach den Aufstockungen des Teilnehmerfeldes fest. Selbst bei der Erweiterung auf 24 Nationen im Jahr 2016 wurde das "kleine Finale" nicht wieder eingeführt.

Die Europameisterschaft lässt sich gut mit den Klubwettbewerben vergleichen, denn auch da spielt der dritte Platz keine Rolle. Sowohl die Champions League als auch die Europa League kommen ohne Spiel um Platz drei aus.

Bei internationalen Turnieren sieht das anders aus. Bei Weltmeisterschaften ist das Spiel um Platz drei ein elementarer Bestandteil und wurde seit jeher ausgespielt. Auch bei der neu eingeführten Nations League richtet die UEFA ein "kleines Finale" aus.