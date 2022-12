Nach der WM 2022 ist vor der EM 2024! Bis zur Euro im eigenen Land ist es zwar noch etwas hin, dennoch wirft SPOX einen Blick voraus und klärt über die verschiedenen Stadien und Spielorte der Europameisterschaft auf.

Gut 18 Jahre nach der Weltmeisterschaft 2006 lädt Deutschland wieder zu einem internationalen Großevent ein. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 werden 24 Nationen den nächsten Europameister unter sich ausmachen. Genau wie bei der WM im eigenen Land werden auch bei der kommenden Euro das Auftaktspiel in der Allianz Arena in München und das Finale im Berliner Olympiastadion stattfinden.

Doch welche Stadien dienen bei der EM 2024 noch als Spielstätten und wie viele Spiele werden pro Arena ausgerichtet? Die Antworten gibt's in diesem Artikel, ebenso wie Infos zum Terminplan, den TV-Rechten sowie den Qualifikationsgruppen.

EM 2024: Stadien und Spielorte der Europameisterschaft

Insgesamt zehn Städte werden bei der EM 2024 Partien ausrichten. Bei der Auswahl spielte unter anderem auch Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle, demnach "wurden die Spielorte anhand ihrer geographischen Lage in Clustern zusammengefasst: Nord/Nordost (Berlin, Hamburg, Leipzig), West (Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln) sowie Süd (Frankfurt, München, Stuttgart)", wie die UEFA erklärte.

Während der Gruppenphase werden die Teams auf maximal zwei der Cluster aufgeteilt. So sollen Entfernungen sowohl für die Mannschaften als auch für mitreisende Fans gering gehalten werden. Hier habt Ihr einen Überblick der Stadien:

Stadt Stadion Zuschauerzahl Cluster Berlin Olympiastadion 70.033 Nord/Nordost Hamburg Volksparkstadion 50.215 Nord/Nordost Leipzig Red Bull Arena 46.635 Nord/Nordost Köln RheinEnergieStadion 46.922 West Dortmund Signal-Iduna-Park 61.524 West Gelsenkirchen Veltins-Arena 49.471 West Düsseldorf Merkur Spiel-Arena 46.264 West Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 50.998 Süd Frankfurt a.M. Deutsche Bank Park 48.057 Süd München Allianz Arena 66.026 Süd

© getty Das Finale der Europameisterschaft 2024 wird im Berliner Olympiastadion stattfinden.

EM 2024: So viele Spiele erhält jede Stadt

Allzu große Unterschiede gibt es bei der Verteilung der Spiele nicht. Die meisten Partien werden in Berlin, Dortmund und München statt, sechs Stück sind es hier jeweils an der Zahl. In Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und Stuttgart ist es je eine Begegnung weniger, am seltensten wird in Gelsenkirchen und Leipzig mit jeweils vier Matches gekickt.

EM 2024, Spielplan: Daten und Termine

Bis die Euro beginnt, müssen noch ein paar Punkte von der Liste gestrichen werden, unter anderem die Qualifikation und die anschließende Auslosung der Gruppen. Hier findet Ihr den kompletten Fahrplan bis zum Finale in Berlin.

Datum Event Sonntag, 9. Oktober 2022 Auslosung der Qualifikationsgruppen in der Festhalle in Frankfurt März bis November 2023 Ausspielen der European Qualifiers zur EM 2024 Dezember 2023 Auslosung der EM-Gruppenphase in der Elbphilarmonie in Hamburg März 2024 Play-Off-Spiele zur EM 2024 Freitag, 14. Juni 2024, 21:00 Uhr Eröffnungsspiel der EM 2024 in München Mittwoch, 19. Juni 2024 Zweites Gruppenspiel der DFB-Elf in Stuttgart Sonntag, 23. Juni 2024 Drittes Gruppenspiel der DFB-Elf in Frankfurt Samstag, 29. Juni 2024 Beginn der Finalrunde in Dortmund Sonntag, 14. Juli 2024, 21:00 Uhr Finale der EM 2024 in Berlin

EM 2024: Übertragung im TV und Livestream

Auch die Übertragungssituation in Deutschland ist bereits geklärt. Wie bei der Weltmeisterschaft in Katar wird MagentaSport wieder sämtliche Spiele live und in voller Länge zeigen. Der Telekom-Dienst hat allerdings erneut Sublizenzen verteilt, nämlich an die ARD, das ZDF und RTL.

So werden insgesamt 34 Partien bei den Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt und 17 weitere bei RTL. MagentaSport kümmert sich um alle 51 Duelle.

EM-Qualifikation: Die Gruppen

Gastgeber Deutschland ist als einziges Team schon für die EM gesetzt und wird das Turnier in Gruppe A eröffnen. Alle weiteren Nationen müssen noch durch die Quali, die jeweiligen Gruppen findet Ihr hier: