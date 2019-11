Kroatien gegen Slowakei heute live: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

Sichert sich Kroatien das Ticket für die EM 2020? Wie Ihr die Partie der Kroaten gegen die Slowakei live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Kroatien gegen Slowakei: Wann und wo gespielt wird?

Anpfiff am heutigen Samstag, dem 16. November, ist um 20.45 Uhr. Bereits früher am Abend spielen in der Gruppe E Aserbaidschan und Wales gegeneinander.

Gespielt wird im Stadion Rujevica in Rijeka. In das 2015 eröffnete Stadion passen 8.279 Zuschauer, gespielt wird auf Naturrasen.

Kroatien gegen Slowakei heute live: EM-Qualifikation im TV und Livestream

Mit Livebildern vom Spiel versorgt Euch heute ausschließlich DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle EM-Qualifikationsspiele (mit Ausnahme die der deutschen Nationalmannschaft) live in voller Länge.

EM-Qualifikation im Liveticker: Kroatien - Slowakei

Auch bei uns gibt's alle Spiele der EM-Quali live und in voller Länge - im Liveticker. Zur Übersicht von heute geht's hier entlang, zum Einzelspiel zwischen Kroatien und der Slowakei bitte hier entlang.

Kroatien gegen Slowakei: So lief das Hinspiel

Vor dem Hinspiel lagen beide Mannschaften punktgleich an der Tabellenspitze der Gruppe E, danach übernahm Kroatien die alleinige Führung. 0:4 aus slowakischer Sicht hieß es nach 90 Minuten.

Lange hatte das Heimteam mit dem starken Vize-Weltmeister mitgehalten, letztlich war ein Doppelschlag kurz vor und kurz nach der Pause allerdings zu viel. Es trafen Vlasic (45.), Perisic (46.), Petkovic (72.) und Lovren (89.).

Kroatien und Slowakei in der EM-Qualifikation: Gruppe E

Für Kroatien geht es heute darum, Nägel mit Köpfen zu machen. Bei einem Sieg kann der Vize-Weltmeister für die Gruppenphase der EM 2020 planen, bei einem Unentschieden ist die Wahrscheinlichkeit auf eine erfolgreiche Qualifikation sehr hoch.

Im Umkehrschluss bedeutet dies für die Slowakei: Ein Sieg ist (fast) Pflicht. Geht das heutige Spiel verloren, müssen die Slowaken auf einen Ausrutscher der Ungarn in Wales hoffen und gleichzeitig ihr Spiel gegen Aserbaidschan erfolgreich bestreiten. Bei einem Erfolg über Kroatien allerdings hätte das Team um Kapitän Marek Hamsik alles selbst in der Hand.

Auch Wales kann sich noch für die EM qualifizieren, benötigt dafür allerdings Siege gegen Aserbaidschan und Ungarn und eine Niederlage der Slowakei gegen Kroatien oder Aserbaidschan.

Die Tabelle der Gruppe E: