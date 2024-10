Waldhof Mannheim vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Eine Liveübertragung im Free-TV zu Mannheim vs. Aue gibt es heute nicht.

Für eine Live-Übertragung im Pay-TV ist dagegen MagentaSport verantwortlich. Der Sportsender der Telekom zeigt alle 380 Saisonspiele der 3. Liga live. Kostenlos ist das aber nicht. Falls Ihr einen laufenden MagentaTV-Vertrag habt, bezahlt Ihr für MagentaSport 12,95 Euro pro Monat oder im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, als Nicht--Kunde im Monatsabo monatlich 19,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 12,95 Euro.

Die Liveübertragung von Mannheim vs. Aue mit Kommentator Alexander Klich, Moderator Alexander Küpper und Experte Steven Ruprecht beginnt um 18.30 Uhr.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr auch am Smart-TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.