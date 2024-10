Hannover 96 II vs. Energie Cottbus heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream

Sämtliche Partien der 3. Liga werden von MagentaSport live und in voller Länge ausgestrahlt, auch Hannover II vs. Cottbus findet Ihr also beim Dienst. Wenn Ihr ein Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr ab 13.15 Uhr einschalten, folgendes Duo berichtet aus Hannover:

Kommentar: Markus Herwig

Moderation: Miriam Sinno

Dank einer Sublizenz werden die Magenta-Übertragungen auch auf der Plattform OneFootball angeboten. Dort reicht es, wenn Ihr eine einmalige Gebühr für die Partie zahlt.