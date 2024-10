BVB II vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream

Eine Liveübertragung im Free-TV zu BVB II vs. Dynamo Dresden gibt es heute nicht.

Live verfolgen könnt Ihr die interessante Drittligabegegnung dennoch. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei MagentaSport. Dort beginnt die Liveübertragung im TV und im Livestream, wofür Ihr allerdings jeweils in Form eines Abos bezahlen müsst, um 18.30 Uhr. Kommentator des Spiels ist Markus Höhner. Des weiteren berichten Experte Fabian Klos und Moderator Thomas Wagner von der Partie.

Zugriff auf MagentaSport erhalten Abonnenten mit einem Telekom-Receiver, am Smart-TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

Dank einer Sublizenz zeigt OneFootball das Spiel zudem kostenpflichtig im Livestream (4,99 Euro).