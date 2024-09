Vor den Augen ihres Kindes! Spielerfrau von Cottbus-Profi wird im Landespokal angegriffen

Cottbus fordert Konsequenzen - Babelsberg reagiert

Sebastian Lemke, Präsident von Energie Cottbus, versuchte die Situation noch vom Rasen aus zu beruhigen. "Ich hoffe und ich wünsche mir, dass der Verband und die Polizei alles, was hier heute vorgefallen ist, richtig auswerten", sagte er.

Babelsberg hat sich inzwischen mit einer Stellungnahme zu den Vorkommnissen geäußert und diese aufs Schärfste verurteilt.

"Nach Rücksprache mit dem Sicherheitspersonal des SV Babelsberg 03 sowie Augenzeugen gab es wechselseitige Provokationen sowohl von Cottbusser Spielern, als auch von Fans des SV Babelsberg 03, die zu einer Spirale der Aggression führten und in einem Handgemenge mündeten. Derzeit arbeitet die Polizei, gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst unseres Vereins an der Aufarbeitung der Geschehnisse. Unabhängig davon, von wem, wann, welche Aggression ausging, sind wir der Meinung, dass derartiges Verhalten nicht toleriert werden darf", hieß es in der Mitteilung.

Der Verein missbillige "jegliche Form von Gewalt, sei es körperlicher oder verbaler Natur. Unser, von den Mitgliedern verabschiedeter, Wertekanon steht für Toleranz und einen gewaltfreien Umgang miteinander. Auch in Zukunft werden wir weiterhin intensiv daran arbeiten, auf unsere Fans einzuwirken, um derartige Vorfälle zu verhindern. Gleiches erwarten wir auch von unseren Gästen, um das respektvolle Miteinander zu wahren.“