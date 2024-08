Bryan Henning (26.) und der 17-jährige Said El Mala (49.) brachten die Domstädter in Führung. Raphael Ott (69.) verkürzte zwischenzeitlich für die Münchner, zum Ausgleich kamen die Gastgeber aber nicht mehr. Stattdessen stellte Serhat Güler (81.) den alten Vorsprung wieder her.

Nach dem dritten Spieltag stecken die Löwen noch ohne Punkt schon zu Saisonbeginn im Tabellenkeller fest. Auch in der Offensive hapert es, lediglich zwei Treffer stehen auf der Habenseite.