"Wir gehen nach Qualität, nicht nach Geschlecht": Erste Cheftrainerin im deutschen Männer-Profifußball

Um den Tsunami an Glückwünschen auf ihrem Smartphone kann sich Sabrina Wittmann erst mal nicht kümmern. Sie habe bislang "einen Artikel gelesen", aber "unzählige Screenshots und Nachrichten" erhalten, seit sie am Donnerstag zur ersten Cheftrainerin im deutschen Männer-Profifußball befördert wurde.

"Es ging Schlag auf Schlag, aber es fühlt sich total gut an", sagte Wittmann, die am Sonntag (19.30 Uhr) auf der Trainerbank des Drittligisten FC Ingolstadt gegen das abstiegsbedrohte Waldhof Mannheim debütiert - und ihrem Verein ganz nebenbei so viel Aufmerksamkeit beschert wie seit dem Bundesliga-Abstieg 2017 nicht mehr.

"Vorbilder sind wichtig, damit andere Frauen erkennen, was alles möglich ist", sagte Wittmann Anfang April im Interview mit dfb.de. Damals trainierte sie noch die U19 der Schanzer. Nun ist sie selbst das Vorbild, so schnell kann es gehen.