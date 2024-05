Viktoria Köln vs. Jahn Regensburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

In der 3. Liga geht an diesem Wochenende der vorletzte Spieltag über die Bühne. Am heutigen Samstag, 11. Mai, sind sechs Spiele angesetzt - darunter Viktoria Köln gegen Jahn Regensburg. Diese Partie wird um 14 Uhr im Sportpark Höhenberg angepfiffen.

Regensburg lag lange aussichtsreich im Aufstiegsrennen. Aus den letzten vier Spielen holte der Jahn aber nur zwei Punkte und rutschte deshalb auf Relegationsplatz drei ab. Preußen Münster zog an den Oberpfälzern in der Tabelle vorbei. Zwei Punkte liegt der Aufsteiger vor dem Jahn, der wiederum vier Punkte mehr hat als Verfolger RW Essen.

3. Liga, 37. Spieltag: Die heutigen Spiele