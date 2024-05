SSV Ulm vs. Viktoria Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

In der 3. Liga ist der 36. Spieltag bereits in vollem Gange, heute stehen sechs Spiele an. Eines davon ist das Duell zwischen dem SSV Ulm und Viktoria Köln, welches um 14 Uhr im Donaustadion in Ulm angestoßen wird.

3. Liga, 36. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick

Uhrzeit Heim Gast 14 Uhr SC Freiburg II Jahn Regensburg 14 Uhr SSV Ulm 1846 FC Viktoria Köln 14 Uhr Dynamo Dresden SC Verl 14 Uhr Erzgebirge Aue Arminia Bielefeld 14 Uhr TSV 1860 München Borussia Dortmund II 16.30 Uhr SV Sandhausen Rot-Weiss Essen

Aber gibt es auch eine Option, das Duell live und in Farbe zu sehen? SPOX liefert die Antwort.