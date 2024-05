RW Essen vs. 1860 München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Der vorletzte Spieltag der 3. Liga wird mit der Partie Rot-Weiss Essen vs. TSV 1860 München eröffnet. Anstoß am heutigen Freitag, dem 10. Mai, ist um 19 Uhr, und zwar im Stadion an der Hafenstraße (Essen).

Für die Gastgeber geht es zwei Spieltage vor Schluss noch um einiges: vier Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz für die 2. Bundesliga, ein Sieg ist heute also Pflicht für Essen. Die Sechziger auf der anderen Seite könnten sich durch einen Punktgewinn endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden.

Das sind die wichtigsten Rahmenbedingungen - aber wer ist im TV und Livestream zuständig? Das verrät SPOX.