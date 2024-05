Preußen Münster vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Trotz eines lange offenen Meisterschaftskampfs und einer punktetechnisch engen Tabelle befindet sich die SpVgg Unterhaching im tabellarischen Niemandsland. Preußen Münster hat hingegen alle Aufstiegs-Trümpfe in der eigenen Hand.

Den Matchball gegen den Meister aus Ulm hatten sie bereits vergeben und bei einem erneuten Patzer könnte Regensburg vorbeiziehen.

Am 38. und gleichzeitig letzten Drittliga-Spieltag gastiert die SpVgg Unterhaching bei Aufstiegsaspirant Preußen Münster. Die Partie am heutigen Samstag, dem 18. Mai, wird um 13.30 Uhr im Preußenstadion in Münster angepfiffen.