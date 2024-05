MSV Duisburg vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Zu seinem vorerst letzten Spiel in der 3. Liga empfängt der MSV Duisburg am heutigen Sonntag, 12. Mai, Erzgebirge Aue. Angepfiffen wird die Partie des 37. Spieltags um 13.30 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena.

Der MSV steht seit dem vergangenen Wochenende als Absteiger fest. Aue kann dagegen nicht mehr aufsteigen. Der Rückstand des Tabellensechsten auf den Relegationsplatz beträgt zwei Spiele vor Schluss sieben Punkte.

3. Liga, 37. Spieltag: Die heutigen Spiele