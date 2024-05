Jahn Regensburg vs. 1. FC Saarbrücken heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Für den Pokalschreck aus Saarbrücken ist der Zweitliga-Aufstieg in dieser Saison Geschichte. Jahn Regensburg wiederum hat den dritten Platz und damit die Relegation sicher.

Die Saarländer könnten am letzten Spieltag zu einer Art Party-Crasher werden, denn Regensburg könnte bei einem Patzer von Preußen Münster mit einem Sieg sogar auf den zweiten Platz springen.

Am 38. und gleichzeitig letzten Drittliga-Spieltag empfängt Jahn Regensburg den 1. FC Saarbrücken in Bayern. Die Partie am heutigen Samstag, dem 18. Mai, wird um 13.30 Uhr im Jahnstadion Regensburg steigen.