Hallescher FC vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, den 5. Mai, spielt der Hallesche FC am 36. Spieltag der 3. Liga gegen die SpVgg Unterhaching. Die Partie startet um 16.30 Uhr im Leuna Chemie Stadion in Halle.

Der Hallesche FC kämpft weiterhin in der 3. Liga um den Klassenerhalt. Mit 38 Zählern liegen die heutigen Gastgeber aktuell auf dem 17. Tabellenrang und damit nur einen Platz hinter dem SV Waldhof Mannheim, der später am Tag gegen den FC Ingolstadt ranmuss. Wie läuft es heute für den Halleschen FC gegen den Aufsteiger SpVgg Unterhaching?