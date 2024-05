© getty

Dynamo Dresden vs. SC Verl heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Im TV wird das Spiel zwischen Dresden und Verl heute live und exklusiv in voller Länge von MagentaSport übertragen - eine Gratisoption gibt es also nicht. Die Vorberichte im Pay-TV und im Livestream via App und Website beginnen eine Viertelstunde vor dem Spiel, folgende Besetzung ist am Start:

Kommentar: Andreas Mann

Moderation: Stefanie Blochwitz

Online habt Ihr dank einer Sublizenz noch eine weitere Möglichkeit: OneFootball. Bei der Plattform könnt Ihr das Spiel gegen eine unverbindliche Einmalzahlung ansehen.