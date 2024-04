SC Freiburg II vs. SSV Ulm heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, den 28. April, duellieren sich am 35. Drittligaspieltag der SC Freiburg II und der SSV Ulm. Die Begegnung startet um 16.30 Uhr im Dreisamstadion in Freiburg.

Am vergangenen Spieltag ist der SSV Ulm dem Aufstieg in die 2. Bundesliga einen großen Schritt näher gekommen. Gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten Jahn Regensburg gewannen die Ulmer am letzten Wochenende mit 1:0. Mit 65 Zählern steht der SSV Ulm damit momentan an der Ligaspitze.

Abgeschlagen am Tabellenende liegt dagegen der SC Freiburg II. Nur 24 Zähler konnten die Freiburger an den ersten 34 Ligaspieltagen sammeln. Nach der 0:2-Pleite am vergangenen Wochenende gegen Preußen Münster steht der SC Freiburg II nun als erster Absteiger fest.