Preußen Münster vs. Jahn Regensburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Spitzenspiel in der 3. Liga! Tabellenführer Jahn Regensburg ist am heutigen Samstag, 6. April, beim Dritten Preußen Münster zu Gast. Die Partie des 32. Spieltags wird um 14 Uhr im Preußenstadion angepfiffen.

Aufsteiger Preußen Münster ist in diesem Jahr noch ungeschlagen. Die letzten sieben Spiele wurden sogar alle gewonnen. Kein Wunder, dass Münster mit 55 Punkten kräftig im Aufstiegskampf mitmischt. Zwei Zähler mehr hat bisher Regensburg gesammelt. In diesem Jahr läuft der Motor des Jahn aber noch unrund, was einige Niederlagen beweisen.