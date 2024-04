MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Der MSV Duisburg bekommt es am heutigen Freitag, den 12. April, zum Auftakt des 33. Spieltags der 3. Liga mit Waldhof Mannheim zu tun. Die Partie wird um 19.00 Uhr angepfiffen. Als Austragungsort der Begegnung dient die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

Der MSV Duisburg steckt weiterhin tief in der Krise. Mit 1:4 verloren die Duisburg am vergangenen Spieltag gegen RW Essen. Das rettende Ufer ist für die heutigen Gastgeber damit in weite Ferne gerückt. Mit 28 Zählern liegt der MSV nur auf Rang 18. und damit acht Punkte hinter Waldhof Mannheim, die aktuell auf dem 16. Tabellenplatz stehen.

Im Vergleich zum MSV Duisburg befinden sich die Mannheimer momentan im starker Form. Am vergangenen Wochenende fertige Waldhof Mannheim Unterhaching mit 6:1 ab und feierte damit den dritten Sieg in Serie. Sammeln die Gäste heute gegen den MSV Duisburg erneut wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt?