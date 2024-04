FC Ingolstadt vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

In der 3. Liga steht an diesem Wochenende bereits der 32. Spieltag auf dem Programm. Dieser beginnt am heutigen Freitag, 5. April, mit der Partie zwischen dem FC Ingolstadt und Arminia Bielefeld. Los geht's im Audi-Sportpark um 19 Uhr.

Das Wort Aufstieg nimmt in Ingolstadt niemand mehr in den Mund. Nach einer durchwachsenen Saison liegen die Schanzer mit 44 Punkten als Zehnter im gesicherten Mittelfeld. Zuletzt gelang aber ein überraschend klarer 3:0-Sieg bei der SpVgg Unterhaching.

Vom Abstieg ist sogar der letztjährige Zweitligist Arminia Bielefeld bedroht. Dessen Polster auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur vier Punkte. Die Ostwestfalen wollen in Ingolstadt ihre Siegesserie fortsetzen - die letzten drei Spiele wurden gewonnen - und sich weiter von der Abstiegszone entfernen.