Arminia Bielefeld vs. VfB Lübeck heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, den 26. April, eröffnen Arminia Bielefeld und der VfB Lübeck den 35. Spieltag der 3. Liga. Die Partie startet um 19.00 Uhr in der Schüco-Arena in Bielefeld.

Arminia Bielefeld ist am vergangenen Spieltag ein echter Befreiungsschlag gelungen. Gegen den SV Sandhausen gewann der heutige Gastgeber mit 2:1. In der 3. Liga steht Arminia Bielefeld damit aktuell auf dem 15. Tabellenrang - sechs Punkte vor den Abstiegsrängen.

Der Abstieg des VfB Lübeck scheint dagegen besiegelt zu sein. Mit 27 Punkten liegen die Lübecker nur auf dem 19. Tabellenplatz und die Leistungen der vergangenen Wochen geben keine Hoffnung auf eine Wende. Am letzten Wochenende unterlag der VfB Lübeck deutlich mit 0:5 gegen den BVB II, zuvor gab es eine 1:4-Pleite gegen die SpVgg Unterhaching.