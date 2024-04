1860 München vs. Viktoria Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Für die Live-Übertragung im TV von 1860 München vs. Viktoria Köln ist heute exklusiv MagentaSport verantwortlich. Der Empfang des Sportsenders der Telekom ist nicht kostenlos. Je nachdem ob Ihr Kunde der Telekom seid oder nicht und ob Ihr ein Monats- oder Jahresabo abschließen wollt, unterscheiden sich die Preise. Hier ein Überblick über die aktuellen Abopreise:

monatliche Kosten (Jahresabo) monatliche Kosten (Monatsabo) Telekom-Kunden 7,95 Euro 12,95 Euro Nicht-Kunden 12,95 Euro 19,95 Euro

Die Übertagung beginnt um 13.45 Uhr - auch im Livestream, den MagentaSport-Abonnenten am Smart-TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC verfolgen können. MagentaSport zeigt das Spiel in der fünf Partien beinhaltenden Konferenz.

Auf der Fußballplattform OneFootball könnt Ihr Euch die Partie zudem per Pay-per-View im Livestream ansehen.